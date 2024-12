Tony Effe contro il sindaco di Roma: “Un danno d’immagine”

ROMA - Tony Effe non ci sarà al concerto di Capodanno di Roma. Prima sì, poi no. Retromarcia che al rapper non è affatto piaciuta in vita dell’evento del Circo Massimo insieme a Mahmood e Mara Sattei. Il dietrofront è arrivato dopo la polemica innescata per via dei testi delle sue canzoni. La Pegaso Management ha pubblicato una nota - firmata con Friends & Partner e Vivo Concerti nella quale ha sottolineato come la vicenda abbia causato «un danno di immagine» al 33enne rapper romano, per il quale però «pur riservandosi ogni ulteriore riflessione» non farà richiesta di risarcimento al Comune di Roma.