Mammucari e il vaffa alla Fagnani: c’è un video che lo dimostra

ROMA - Il “vaffa” di Teo Mammucari a chi era rivolto? Continua a far parlare il caso del comico e presentatore ospite a Belve. Teo sostiene da giorni che la trasmissione abbia montato ad hoc quell’invettiva per farla sembrare rivolta a Francesca Fagnani. Invece era rivolta al fratello. Ma un video sembra smentire la sua versione.

Il video di Mammucari dopo Belve

La Stampa ha pubblicato il video di Mammucari che abbandona la trasmissione. E si sente dall’audio di Francesca Fagnani che commenta incredula: "Ragazzi è la prima volta". E a quel punto si sente il presentatore che replica: “È anche l'ultima, vaff** va, no, no, no vaff**”. Dunque tutto vero, nessun montaggio creato ad arte dagli autori di Belve.