Fedez, come sta dopo la paura a Sanremo: le parole della mamma e la storia social

Come sta Fedez? È la domanda che si fanno da mercoledì sera un po' tutti dopo averlo visto a Sanremo con l'espressione corrucciata e, secondo molti, non al top della forma. I fan si dividono: c'è chi è sinceramente preoccupato ("non era lui, va aiutato") e chi pensa sia solo una strategia: "In Rai in tono dimesso, fa tutto parte del piano". Lui, dal canto suo, non parla né commenta. Ma questa mattina all'alba ha pubblicato una storia instagram in cui si vede una ragazza coperta da una bottiglia. E questo è un segnale che le cose, evidentemente, vanno meglio.