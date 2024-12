Ballando con le stelle: orario, ospiti e anticipazioni sulla finale

Dodicesima e ultima puntata per Ballando con le stelle, il programma più atteso del sabato sera di Rai. Siamo arrivati alla finale dello show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. L'appuntamento è fissato per stasera (21 dicembre) a partire dalle ore 20.35 su Rai 1. Finalmente conosceremo il vincitore. In pista restano sei coppie: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (in gara con 30 punti dopo aver vinto la scorsa puntata); Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli (wild card e in gara con 20 punti di penalità); Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Tommaso Marini e Sophia Berto.