Federica Nargi, frecciata social dopo Ballando con le stelle: il messaggio su Instagram

Federica Nargi è tornata sui social dopo la finale di Ballando con le Stelle e in un lungo post su Instagram non ha risparmiato qualche stoccata. Tra le favorite di questa edizione, si è dovuta accontentare del terzo posto dietro Federica Pellegrini e Bianca Guaccero . "Si chiude qui un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. - ha scritto Federica - Ballando con le Stelle non è stato solo un programma, ma un percorso che mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale. Ho messo l’anima, l’amore e tutta la passione che ho, e mi sono messa a nudo, con tutte le mie fragilità e i miei punti di forza. È stato un viaggio intenso, difficile e bellissimo, che mi ha trasformata".

Le parole di Federica Nargi dopo la finale di Ballando con le Stelle

"Ma non sarebbe mai stata la stessa cosa senza di te Maestro Luca Favilla - ha aggiunto Federica Nargi - sei stato una guida, un compagno di avventura e hai avuto una pazienza infinita con me. Hai tirato fuori una parte di me che nemmeno io pensavo di avere e hai creduto in ogni nostra idea folle trasformandola in qualcosa di unico. Non smetterò mai di ringraziarti. Sei il mio maestro n°1, oggi e sempre! Orgogliosa del nostro percorso, fatto di trasparenza, passione e tanta fatica, senza escamotage. E grazie a tutti voi. Sabato sera ci avete regalato un sostegno immenso. Ora torno a casa dalla mia famiglia che è la mia vittoria più grande, con un bagaglio di emozioni e ricordi che custodirò per sempre".

Perché Selvaggia Lucarelli ha dato zero a Federica Nargi

Dopo la finale di Ballando con le Stelle sono stati diffusi i voti della giuria alle ultime tre coppie rimaste. Selvaggia Lucarelli ha rifilato uno zero a Federica Nargi, mandando così in finale Federica Pellegrini. "Spiegata semplice: Nargi e Favilla - ha spiegato Selvaggia - erano la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili. E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale/Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo. Anche perché Pellegrini è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente poi il mio voto finale è andato a Bianca".