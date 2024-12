Federica Pellegrini e il messaggio del suo ballerino: la replica di Giunta è virale

Non ha vinto, ma il secondo posto di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle ha conquistato quasi tutti. Quasi perché qualcuno avrebbe voluto dietro Bianca Guaccero la showgirl Federica Nargi, bravissima anche lei. Polemiche social, insomma, che però non hanno interessato le tre protagoniste del podio, impegnate a godersi il risultato di un'avventura straordinaria. Pasquale La Rocca, il ballerino che con Federica Pellegrini ha conquistato il secondo posto, le ha scritto un bellissimo messaggio social a cui, oltre a Federica, ha risposto anche suo marito, Matteo Giunta: "Da allenatore mi permetto di dire che sei uno veramente tosto, ricerchi la perfezione e non ti accontenti mai. Ti voglio ringraziare perché ho rivisto negli occhi di Fede quel fuoco che aveva quando doveva preparare una gara importante e soprattutto è riuscita a godersi la finale dall'inizio alla fine ed era felice". La Rocca ha ringraziato ma qualcuno, nei commenti, non ha gradito, accusando il ballerino di aver annunciato il possibile addio alle piste per avere più voti favorendo in questo modo Pellegrini invece che Nargi. Giunta, a quel punto, ha replicato: "Ha annunciato il ritiro a votazione conclusa, detto questo mettiamo per un istante da parte la rabbia e mettiamo che lei abbia ragione. Ci sono miriade di post sulla finale, che senso ha fare queste considerazioni sotto questo post. Ci vuole un po' di rispetto e lo dico anche a quelle 30/40 signore che mettono mi piace, siete sempre le stesse". Polemica chiusa, almeno per Matteo e Federica, che si godranno il primo Natale da genitori.