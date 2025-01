Pechino Express 2025, Jury Chechi e Antonio Rossi saranno i 'Medagliati': tutte le coppie

Il noto game d'avventura 'Pechino Express - Fino al tetto del mondo', in onda su Sky, sta per tornare con una coppia a tema sport. L'ex ginnasta Jury Chechi e l'ex canoista Antonio Rossi formeranno la coppia dei 'Medagliati' e gareggeranno con altre otto coppie. Il programma andrà in onda su Sky a partire dal mese di marzo e sarà visibile anche in streaming su NowTv. I viaggiatori affronteranno una rotta sorprendente dall'Oceano Pacifico fino alle vette più alte del pianeta: partenza dalle Filippine, passando per il nord della Thailandia e traguardo in Nepal.