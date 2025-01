"Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi o salta tutto", la clamorosa indiscrezione

L'Isola dei Famosi 2025 rischia di saltare. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte da TvBlog, la Banijay, casa di produzione del reality show, vorrebbe a tutti i costi un ritorno di Ilary Blasi che ha condotto il programma per tre anni. Dopo la fallimentare edizione 2024 affidata a Vladimir Luxuria, non si vogliono testare altre conduttrici. A quanto pare Mediaset stava pensando a Diletta Leotta ma dopo il flop de La Talpa le quotazioni della conduttrice siciliana sarebbero drasticamente calate. Qualcuno ha dunque avanzato i nomi di Federica Panicucci ed Elenoire Casalegno ma l'ex moglie di Francesco Totti è di nuovo sulla cresta dell'onda grazie al suo docu-reality che su Netflix ha battuto anche la seconda stagione di Squid Games. In altre parole, il nome perfetto per ridare nuova linfa vitale al format.