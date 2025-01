Amici 24: eliminato Ilan, il figlio di Gabriele Muccino

Eliminazione a sorpresa ad Amici di Maria De Filippi: Ilan Muccino, figlio del noto regista Gabriele , è stato eliminato. La decisione è stata presa da Anna Pettinelli che spegne così definitivamente il sogno del Serale. La Prof di Canto ha spiegato al ragazzo di "non aver visto alcun nessun miglioramento. Per me è meglio che esci dalla scuola e trovi una tua strada". Una decisione che ha fatto piangere il giovane allievo.

Perché Ilan Muccino è stato eliminato da Amici

Secondo Anna Pettinelli, Ilan Muccino non meritava il Serale di Amici, in partenza la prossima primavera. "Mi sono fatta la domanda che in questo periodo dell'anno mi faccio, ma 'Ilan lo porti al Serale?', la risposta è stata 'no'... - ha spiegato la Prof di canto al ragazzo - Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione. Ho scelto di dirtelo in questo luogo più intimo e non in puntata per raccogliere le tue sensazioni. La mia valutazione è questa, non ho visto miglioramenti. Per me è meglio che esci dalla scuola e trovi una tua strada".

Ilan di Amici piange dopo l'eliminazione a sorpresa

Dopo la decisione della Pettinelli, Ilan è scoppiato in lacrime e parlando agli amici Vybes e Trigno ha detto: "Devo un attimo realizzarlo anche io. Sono gli ultimi momenti che passo qua con voi, non voglio passarli piangendo". I due lo hanno subito abbracciato, facendo fatica a metabolizzare di dover continuare senza di lui. "Non riesco a immaginare il percorso qua senza di te, mi sembra assurdo", ha detto Vybes.

Chi è Ilan Muccino, il figlio di Gabriele

Classe 2003, Ilan Muccino è il figlio di Gabriele Muccino e dell’ex moglie, la violinista Elena Majoni. Ilan non è un nome d’arte bensì il suo nome di battesimo. Il cantante è nato a Roma ma è cresciuto a Ravenna dopo la separazione dei suoi genitori. Prima di superare il provino di Amici, Ilan ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2021. Ha inoltre recitato ne Gli anni più belli, il film del padre del 2020 con protagonisti Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria.