Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto David Lynch

WASHINGTON (STATI UNITI) - Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo: è morto David Lynch, regista e sceneggiatore di capolavori come 'The Elephant Man', 'Blue Velvet', 'Mulholland Drive', oltre che di 'Twin Peaks'. Aveva 78 anni. L'annuncio della morte è arrivato direttamente dalla famiglia con un post su Facebook: "C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come direbbe lui, 'tieni d’occhio la ciambella e non il buco'".