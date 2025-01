Berrettini commosso a C'è posta per te: il regalo della Coppa Davis e le lacrime

Serata di grandi emozioni per Matteo Berrettini a C'è posta per te. Il campione azzurro nei mesi scorsi, prima degli Australian Open, ha registrato la puntata del programma di Maria De Filippi andata poi in onda sabato 18 gennaio. Prima c'è stato un video con le immagini della sua carriera e la frase: "Ho imparato a perdonarmi", detta da Matteo dopo i tanti infortuni e il ritorno in campo, poi c'è stata la storia vera e propria. Berrettini è stato chiamato da un ragazzo di Foligno, Andrea, 33 anni, che voleva fare una sorpresa al papà devastato dalla morte della moglie per un brutto male. Il papà di Andrea era uno sportivo e giocava a tennis e oggi apprezza Berrettini sia come sportivo sia come persona e per questo il figlio ha deciso di farglielo incontrare cercando di convincere il padre a non vivere da solo il suo dolore. Quando il protagonista ha mostrato il tatuaggio sul braccio dedicato alla mamma Berrettini si è commosso e lo ha fatto varie volte durante il racconto di Maria De Filippi.