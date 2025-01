Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia Jovanotti. Ma è giallo sui social

La certezza è che Lorenzo Jovanotti sarà al Festival di Sanremo nella prima puntata di martedì 11 febbraio. Sul suo ruolo, però, è giallo. Con i social che sono già infiammati. Il motivo? Oggi Dagospia ha lanciato l'indiscrezione secondo cui Jerry Scotti sarebbe stato il co-conduttore di Conti per il martedì. Nel pomeriggio, poi, si è aggiunta la voce su Jovanotti: "Sarà lui l'altro co-conduttore". In serata Carlo Conti, al Tg1, ha confermato la presenza del cantante. Ma con un altro ruolo.

Jovanotti a Sanremo, cosa farà e quando

Conti, in un video registrato, ha parlato solo di super ospite, che poi non sarebbe neppure una novità clamorosa, visto che Lorenzo è andato all'Ariston varie volte, l'ultima nel 2022. Nessun accenno a una possibile conduzione che, invece, sarebbe sì un inedito. Su questo giallo si sono scatenati i social: c'è chi dice che è giusto così è che Jovanotti, reduce da mesi di convalescenza e in attesa di ripartire in tout, debba solo fare il cantante e chi, invece, vorrebbe vederlo in una veste nuova. Manca meno di un mese, in ogni caso, poi tutto sarà più chiaro.