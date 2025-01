Salvatore Esposito: "Conte top player del Napoli. Kvara? Solo Maradona ci ha fatto soffrire"

“Mi manca il Derby del Sole”

Mi dispiace tanto di quello che è accaduto tra le due tifoserie. Mi manca il derby del Sole. Questa tensione che c’è per una partita di calcio la trovo assurda. Spero si possa tornare a vivere questa partita, come si faceva negli anni ottanta.

“Roma tornata squadra grazie a Ranieri”

Ho visto la partita di Udine e il primo tempo la squadra friulana poteva stare sul 3-0. Nel secondo tempo la Roma ha dimostrato di essere tornata squadra grazie a Ranieri. I giocatori ci sono, la Roma ha il terzo monte ingaggi della Serie A e mancando ancora tanto alla fine del Campionato ha il tempo per tornare in corsa per un posto in Europa.

“Vincere a Roma mai facile“

Abbiamo già perso con la Lazio e giocare in questo stadio non è mai facile. Però per battere questo Napoli non basterà il carattere alla Roma.

“Conte top player del Napoli”

È il vero top player del Napoli e mi stupisco del fatto che un allenatore così sia stato fermo due anni. Per me è nella top five a livello europeo. È un allenatore che incide sulla squadra, sulla società, sui tifosi. Il Napoli doveva fare un reset totale rispetto alla scorsa stagione e prendere Conte è stato perfetto.

“La Roma non ha una progettualità”

Il reset totale fatto dal Napoli con Conte, pensavo lo facesse anche la Roma con Daniele De Rossi. Pensavo gli avessero dato il tempo per costruire la sua Roma e invece da qualche anno trovo che la societá pensi più a sopravvivere, a galleggiare. Non vedo una progettualità. Che senso ha mandare via De Rossi per prendere Juric?

“Ancelotti non è il profilo giusto per la Roma, Allegri si!”

Ancelotti alla Roma? Alla Roma non serve un gestore. Carlo lo abbiamo avuto al Napoli ed ha fallito. Ha fallito all’Everton e non lo vedo il profilo giusto per la Roma del futuro perché ormai è un gestore di campioni. Non è un martello come Conte, come Spalletti, come Allegri. Allegri che è l’allenatore perfetto per il futuro della Roma. Alla Roma serve una certezza e non un profeta o un giovane. Conte appunto sarebbe stato l’ideale per la Roma.

“Grande bagno di umiltà di De Laurentis”

Prendere uno ingombrante come Conte non è da tutti. Bravo il Presidente a fare un bagno di umiltà. Si è reso conto delle scelte sbagliate dell’anno scorso.

“Non facile passare da Osimhen a Lukaku”

Non è stato facile passare da Osimhen a Lukaku e penso sia stato questo il motivo della freddezza dei tifosi all’inizio. Il belga è perfetto per il gioco di Conte e penso che il Mister avesse una postilla sul contratto: o viene Romelu o mi dimetto.

“Sabato tifosi juventini di Cercola e di Acerra cantavano Vesuvio lavali col fuoco…”

Allo Stadio Maradona Sabato c’erano i tifosi della Juventus, tra cui il “Juventus Club Cercola”, quello di Acerra che cantavano “Vesuvio Lavali col fuoco” quando pure loro stanno sotto il Vesuvio…

“Addio di Kvara? Solo l’addio di Maradona ci farà soffrire per sempre”.

Noi ci siamo un po’ stancati di tutti questi calciatori che vestono la maglia del Napoli e al primo offerente vanno via senza battere ciglio. È andato via Osimhen e ce ne siamo fatti una ragione, è andato via Kvara e ne faremo una ragione. Solo un addio abbiamo sofferto e soffriremo tutta la vita: quello di Maradona.

“Prenderei Garnacho!”

So che Conte vuole uno tra Garnacho e Adeyemi. Io prenderei Garnacho dello United.

“Raspadori può fare solo la seconda punta”

Ho letto che lo vorrebbe la Roma, ma lui è uno che va bene se fai 4-4-2 o 3-5-2 perché è una splendida seconda punta. Può fare solo quello e in un attacco a due farebbe benissimo.

“Zlatan meno uscite su Dio…”

Ibrahimovic ha una grande personalità, ma credo che nel suo nuovo ruolo dovrebbe forse evitare un po’ di uscite riguardo a Dio, Faraoni, Zeus e credo debba pensare più al campo.

“Interpretare Moggi? Lo lascio a Favino…”

Luca Marinelli è un grande attore e interpreta Mussolini perfettamente. Se mi chiedessero di interpretare Moggi? Sono troppo giovane per fare lui (ride). Facciamo che lo lascio a Favino…