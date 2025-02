C'è posta per te ospiti, ecco chi sono quelli di sabato 8 febbraio

Sabato otto febbraio, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento con il people show che ogni settimana emoziona, diverte e appassiona il pubblico in studio e a casa: C'è posta per te. Le prime quattro puntate sono state un grande successo, seguite da oltre cinque milioni di spettatori con picchi di sei. Uno dei programmi di intrattenimento più seguito in tv da più di venti anni. In studio l'iconica busta separa destini, sogni e speranze di famiglie, amici, innamorati che si affidano all'empatia e alla sensibilità della conduttrice, capace sempre di ascoltare senza mai giudicare, di parlare al cuore delle persone e offrire un punto di vista neutrale, profondo e mai banale sulle vicende narrate. Provando così a risolvere incomprensioni, superare malintesi, ricucire legami interrotti di coppia o in famiglia e regalare un momento di felicità.

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo a C'è posta per te

Per la prima volta a C'è posta per te saranno ospiti Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. La coppia, legata dal 2003, sarà coinvolta in una sorpresa speciale. Per l'ex direttore artistico del Festival di Sanremo si parla di un debutto nel programma di Maria De Filippi. L'inizio, molto probabilmente, di un sodalizio importante dopo l'addio di Amadeus alla Rai, visto che qualche settimana fa il conduttore è stato protagonista al pomeridiano di Amici e si vocifera di un suo coinvolgimento al Serale che andrà in onda a marzo su Canale 5. Tornando a C'è posta per te, come sempre a consegnare gli inviti per partecipare alla trasmissione, gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in lungo e largo in sella alle loro biciclette - a volte varcando i confini dell’Italia - per rintracciare i destinatari delle missive ed invitarli in studio. Appuntamento dunque a sabato 8 febbraio alle 21.20 circa.