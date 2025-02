Linus a “Hot Ones”: "Gli 883 e la cena con Mauro Repetto"

"Prima degli 883 io facevo molte serate al “Celebrita’” pensa quanto mi ha rotto le scatole Mauro per convincermi ad andare a cena con lui prima della serata in discoteca. Mauro ha trovato il numero magico per aver accesso alla radio e da lì tutto è partito". Linus - direttore di Radio Deejay, maratoneta, ciclista, ma soprattutto conduttore di uno dei programmi radio più ascoltati “Dj chiama Italia” - è l’ospite della prossima puntata di “Hot Ones”, il programma tratto dalla serie statunitense di grande successo, in esclusiva su RaiPlay da venerdì 7 febbraio. In ogni puntata, Cattelan e i suoi ospiti mangiano alette di pollo condite con salse progressivamente sempre più “hot” che aiutano ad abbattere ogni ritrosia e diffidenza, con reazioni spesso divertenti e sempre imprevedibili.