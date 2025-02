Eva Henger, rivelazione shock: "Moana Pozzi non è morta nel 1994"

La Henger e la morte di Moana Pozzi: le sue parole

“Moana è viva come vuole una leggenda che circola? No, ma non è morta il 15 settembre 1994. La sera prima, ho sentito che chiamava Riccardo (Schicci, ndr) e gli diceva che aveva recuperato cinque chili. Però, ero terrorizzata che si sapesse del suo tumore e che la gente la vedesse sciupata. Credo che si sia data per morta anzitempo per poter morire in pace. Per il secondo anniversario della morte, chiesi a Riccardo se facevamo qualcosa per ricordarla e lui si fece scappare un: no, tanto non è questa la data. Moana avrebbe letto i giornali che parlavano della sua morte? Riccardo l’ha insinuato più volte. Davanti alla copertina dell’Europeo, disse: non se la sarebbe mai persa. Credo sia morta un anno dopo”.