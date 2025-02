Perché Victoria De Angelis suona con i Duran Duran

Dopo la bellissima performance di Damiano David con il piccolo Vittorio, al Festival di Sanremo 2025 arriva Victoria De Angelis. I Maneskin sono momentaneamente in pausa e i rispettivi membri della band ne approfittano per concentrarsi sulle rispettive carriere. Damiano ha intrapreso un percorso da cantante solista mentre Victoria è concentrata sul suo lavoro di bassista e deejay. E proprio grazie a questo si esibisce sul palco dell'Ariston con i Duran Duran, leggenda della musica pop, un gruppo che ha segnato gli anni Ottanta e che Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, ha fortemente voluto in questa edizione. Nel 2023, la boyband inglese ha pubblicato una cover di Psycho Killer dei Talking Heads, con Victoria dei Maneskin proprio come ospite al basso e alla voce. John Taylor, il bassista della band, ha definito la sua collega di strumento "la più importante in circolazione, una vera e propria dinamo". E Simon Le Bon non ha esitato a definirsi un fan del gruppo romano, che ha vinto a Sanremo nel 2021.