Morto Gianni Pettenati, il cantante di "Bandiera gialla", la canzone che è anche un coro da stadio

ROMA - Addio alla voce di "Bandiera gialla”. Gianni Pettenati si è spento nella sua abitazione di Albenga (Savona) all'età di 79 anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta durante la notte, è stata resa pubblica dalla figlia Maria Laura attraverso un messaggio sui social: "Nella sua casa, come desiderava, circondato dagli affetti più cari, con l'amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e dell'adorato gatto Cipria, dopo una lunga e dolorosa malattia, il nostro papà ci ha lasciato. Non abbiamo mai smesso di volergli bene. Lo abbracciamo con tutto il cuore. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata".

La storia di Gianni Pettenati e il coro da stadio

“Finché vedrai sventolar questa bandiera…siamo gli ultras della Roma e di nuovo canterai. Finché vedrai…”, uno dei cori sulle note di Bandiera Gialla. Tanti tifosi hanno fatto propria la canzone per poi riadattarla sugli spalti. Pettenati dagli anni ’60 in poi aveva collaborato con i più grandi della musica italiana. Nel 2018 gli fu riconosciuta la legge Bacchelli, che garantisce un assegno vitalizio di 24mila euro annui a cittadini illustri con meriti in vari ambiti, in situazioni di particolare difficoltà economica.