Un Professore 3 con Alessandro Gassmann, quando esce e le novità sulla trama  

Un Professore 3 si farà. Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione, come annunciato dalla casa di produzione Banijay Studios Italia. A corredo dell'annuncio una foto con il protagonista Alessandro Gassmann con in mano il ciak per confermare che una delle serie tv più apprezzate di Raiuno e RaiPlay degli ultimi anni sta per tornare. Al momento non è stata svelata una data d'uscita ma è molto probabile che la terza stagione vada in onda nella prossima stagione tv Rai, quindi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Non ci sono notizie certe sul cast della terza stagione di Un Professore ma insieme a Gassman dovrebbero tornare anche Claudia Pandolfi (Anita), Nicolas Maupas (Simone) e Damiano Gavino (Manuel), oltre al resto dei giovani attori ed attrici che interpretano gli studenti di Dante Balestra.