Oscar 2025, la borsa regalo da 200mila euro per gli attori nominati: luxury hotel, viaggi e marijuana 

"Non si tratta di vincere, si tratta della nomination", è una delle frasi più comuni usate dai candidati ai premi cinematografici quando vengono intervistati sul red carpet. Del resto, oltre al grande riconoscimento professionale che comporta una nomination, iricevonodal valore diQuesta borsa è composta dae comprende di tutto, da viaggi esotici ed esperienze uniche a trattamenti estetici come la liposuzione e un pacchetto di sigarette di marijuana premium (legali in California). L'Oscar è sicuramente importante, ma lo è ancora di più l'enorme quantitativo di prodotti contenuto in questa borsa, che deve essere trasportati a bordo di un furgone fino alle case dei candidati. Senza dubbio, èper coloro che alla fine non vincono l'Oscar. Quest'anno ne hanno beneficiato, tra gli altir,, Timothée Chalamet,, Monica Barbaro, Edward Norton. Laviene assegnata ai candidati all'Oscar da più di due decenni ed è gestita dalla società Distinctive Assets, che premia 25 fortunati vincitori con un'esclusiva borsa regalo piena di esperienze di lusso, cosmetici di alta qualità e trattamenti di bellezza. L'anno scorso il valore dei premi era di 165mila euro, ma quest'anno hanno deciso di aumentarne il valore poiché gli stessi marchi si contendono il premio sulla confezione regalo. Sebbene questa iniziativa non sia organizzata dall'Accademia di Hollywood, è diventataattesa con ansia dai candidati, anche se la maggior parte di loro è già milionaria.È opportuno sottolineare che l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood non ha alcuna relazione con questa iniziativa, in quanto è interamente gestita dalla società Distinctive Assets. Il fondatore Lash Fary ha commentato: "I nostri regali non sono solo favolosi, ma supportano anche piccole imprese, imprenditori e minoranze. Inoltre, quest'anno abbiamo voluto collaborare con le vittime degli incendi di Los Angeles ". Unache Lush Fary ha fondato più di 25 anni fa e che è diventata una tradizione, consentendo a grandi marchi ed emergenti di fare pubblicità tra le star del cinema più influenti al mondo. "Ammettiamolo: nessuno è troppo famoso per rifiutare cose gratis", ha aggiunto l'ideatore.e includono regali di ogni genere.Nella borsa regalo per i candidati agli Oscar si trovanodai prodotti di bellezza alle esperienze esclusive, come viaggi esotici e soggiorni in, come il Cotton House Hotel di Barcellona, ​​dove una notte costa oltre cinque mila euro, il Maldives Hotel con spa inclusa, dove quattro notti valgono più di 23mila euro, o cinque giorni in Sri Lanka, del valore di ottomila euro. Il premio comprende anche, come la liposuzione con un prestigioso medico della Florida del valore di 25mila euro, test genetici personalizzati e consulenza genealogica nonché uno spettacolo privato con il mentalista Carl Christman. Poi cosmetici e prodotti per il benessere, come, e persino un dispositivo per migliorare il sonno.E naturalmente non possono mancare prodotti legati al mondo della moda, come borse porta-scarpe in pelle, cinture con stampe divertenti, una sezione gourmet e gastronomica con pretzel artigianali, una scatola di tè premium, noci gourmet, popcorn in edizione limitata, vini cileni. E ancora:come portacandele artigianali del valore di 200 dollari, taglieri per formaggi in legno d'acero, accessori per animali domestici del valore di 495 dollari e unpremium, legali in California. Quest'anno, Everyone Wins ha voluto anche fornire aiuti in seguito agli incendi di Los Angeles per la costruzione e il restauro delle case che hanno colpito numerose star di Hollywood. Il pacchetto include una donazione di 50.000 dollari da parte di Maison Construction per aiutare a costruire una casa mentre Bright Harbor ha offerto 39.000 dollari in piani di recupero per le vittime degli incendi.