Eleonora Giorgi, il commovente addio di De Laurentiis sui social: "Lascia un vuoto per tutti"

ROMA - Tristezza e commozione nel mondo del cinema, in lutto per la scomparsa dell'attrice Eleonora Giorgi , che nell'ottobre del 2023 aveva annunciato di avere un tumore al pancreas a causa del quale è morta all'età di 71 anni nella clinica Paideia di Roma (dove era ricoverata e aveva iniziato la terapia del dolore ) e che, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia, dovrebbe ricevere l'ultimo saluto mercoledì 5 marzo proprio nella Capitale , nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

Addio a Eleonora Giorgi, il saluto di De Laurentiis sui social

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei suoi fan ma anche dei colleghi e dei protagonisti del mondo del cinema. E dopo quello di Carlo Verdone, che ha voluta ricordarla con delle paroli toccanti sui social e poi in lacrime durante un collegamento con 'SkyTg24' ("Sto male, avrei avuto ancora bisogna di lei"), su 'X' è arrivato anche quello di Aurelio De Laurentiis: "Eleonora è stata un’artista ironica e coinvolgente, protagonista di tante commedie vincenti dagli anni '80 in poi - ha scritto il produttore cinemarografico e presidente del Napoli -. La sua scomparsa lascia un vuoto per tutti quelli che l’hanno conosciuta e per i suoi ammiratori. Ciao Eleonora".