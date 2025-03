Tony Effe si paragona a Totti: "Ma con lui questa cosa non la fanno"

Reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo 2025, Tony Effe si è lasciato andare ad un paragone con Francesco Totti, da sempre il suo idolo. "Mi sono divertito, ma è stato molto stressante. È stata una piccola parentesi che abbiamo chiuso a chiave. Tutto bello, tranne tutte quelle interviste.. sempre un po’ le stesse domande. Come le canzoni. I miei amici erano bannati da Sanremo, avrebbero fatto un casino", ha raccontato in un'intervista a Stasera c'è Cattelan. "Ogni intervista che facevo, mi chiedevano foto e video per figli e nipoti. - ha aggiunto - Io ero molto teso di mio, ero attaccato dalla stampa, ce l’ho messa tutta, ma tutti mi chiedevano foto e video anche 30 secondi prima di salire sul palco. Io ho apprezzato l'amore dei fan, però a Totti, prima del calcio di rigore, nessuno gli chiede la foto e il video. Io stavo come Totti di fronte ad un rigore". Ha poi commentato la gaffe con Brunori Sas , che ha scambiato per Beppe Vessicchio: "Con Brunori è stato molto divertente. Pensavo davvero che fosse Vessicchio. Stavamo facendo le prove il primo giorno a Sanremo, io sono stato ignorante perché al di fuori del rap conosco poche persone e nessuno mi ha avvisato che mi stavo sbagliando, sono stati anche un po' infami. Ho scoperto che Brunori fa i concerti nei palazzetti, ha una bella carriera alle spalle".

Tony Effe tra l'amore per Giulia De Lellis e la telefonata di Renato Zero

Durante la settimana di Sanremo, Tony Effe ha ricevuto il supporto di Renato Zero: "Mi ha chiamato due volte, ma io non gli ho risposto perché stavo in palestra. Poi mi ha avvisato il mio agente che c’era Renato che mi aveva chiamato al telefono e c’era solo un messaggio con scritto “Renato”. Poi l'ho subito richiamato e gli ho chiesto scusa", ha spiegato ad Alessandro Cattelan. E non sono mancate delle confidenze sulla fidanzata Giulia De Lellis: "È molto impegnativa. Per me che sono abituato a non rendere conto a nessuno, neanche a mia madre, è una cosa nuova. Mi sto impegnando in questa relazione, ci sto mettendo il 100%. Giulia però è cresciuta senza aver mai visto Harry Potter, ti rendi conto?".