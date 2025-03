Damiano David: "Test antidroga all'Eurovision? Ho sbagliato. La mia fidanzata innamorata di Malgioglio"

In un'intervista al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Damiano David, voce dei Maneskin, si è raccontato tra aneddoti personali e riflessioni sulla carriera. "Eurovision? Ho sbagliato a fare il test antidroga e smentire. - ha dichiarato il cantante - Dovevo essere per sempre l'icona che non resiste al richiamo. A livello di visibilità, è stato il momento più importante. Ma Sanremo è stato molto più importante. Aveva senso vincere Eurovision, perché lì vince la performance teatrale. Eravamo super glam, giustissimo per quell'ambiente. Canzoni forti ce n'erano tre o forse quattro". Parlando del suo rapporto con la fama, il 26enne ha ribadito l'importanza di mantenere i piedi per terra: "Alcuni personaggi famosi mi fanno pensare a cosa non voglio diventare. Io torno a casa, sto con gli amici miei, mi prendono ancora in giro e mi trattano allo stesso modo. Se non hai quella cosa di essere riportato a terra c'è il rischio che si rompa il meccanismo".

Perché Damiano David vive a Los Angeles

Da qualche tempo Damiano David non vive più a Roma, dove è nato e cresciuto, bensì a Los Angeles. Covive con la fidanzata, l'attrice e cantante, ex stellina Disney, Dove Cameron. "Perché vivo a Los Angeles? Principalmente perché la mia compagna vive là. Devi avere la macchina, sapere dove andare, conoscere il tuo quartiere, che non chiamerei quartiere ma mini-città, paesino. Prima non mi piaceva, perché la vivevo in albergo o con Uber. Da quando sono andato a convivere con la mia compagna, sono molto più libero, so dove andare, c'ho i miei amici, i produttori con cui lavoro. Ho il mio giro e sembra meno una città fantasma", ha spiegato per poi svelare le sue abitudini quotidiane: "Cerco sempre di cenare presto perché la mentalità ‘L.A.' ce l'abbiamo. Prendiamo il ritmo di svegliarmi presto e dormire presto per avere giornate lunghe. Palestra, colazione abbondante. La mia giornata tipo è poi sessione a oltranza dalle 11-12 e può finire alle 16 ma pure alle 2 di mattina".

La fidanzata di Damiano David pazza di Malgioglio

Tra le tante cose Damiano ha inoltre svelato che "Dove Cameron è innamorata di Cristiano Malgioglio. Gliel'avevo spiegato: è un uomo con un look pazzesco e un modo di fare assurdo e poi è anche uno dei più importanti songwriter italiani. Malgioglio, un Maneskin? È un Maneskin ad honorem". La ragazza, nota in Italia per alcune serie tv su Disney Channel come Descendants, ha conosciuto Malgioglio al Festival di Sanremo 2025, nella serata in cui Cristiano era co-conduttore di Carlo Conti mentre David era ospite speciale.