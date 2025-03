Lucio Corsi nella bufera, il cantante è accusato di razzismo: "Cambia quel testo"

Lucio Corsi accusato di razzismo. Il cantautore, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025 e che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, è stato criticato duramente per il brano Altalena Boy, pubblicato nel 2015, in cui utilizza il termine zingaro. "C'è chi dice "l'hanno preso gli zingari. E l'han portato in un campo fuori Roma", questa la frase estrapolata dalla canzone che è finita al centro della polemica. A scatenare la bufera l'artista e attivista rom Rašid Nikolić che, insieme al suo collettivo, ha scritto una lettera a Corsi. Secondo il giovane attivista e marionettista, il brano contribuirebbe a restituire un’immagine offensiva e stereotipata della comunità rom. "Non vogliamo che migliaia di persone cantino in coro che gli zingari rubano i bambini e che li portano nei campi fuori Roma", ha detto. Oltre al luogo comune del rubare i bambini, per Nikolić anche il termine “zingaro” è riconducibile a un pregiudizio offensivo. "Questo termine significa “schiavo”, è una parola che c’è stata imposta, l’abbiamo subita per 500 anni nei principati danubiani, il termine corretto per riferirsi a noi è “rom”", ha aggiunto nel video pubblicato pochi giorni fa sul suo profilo social.