"Alessia Marcuzzi drogata a Sanremo": la risposta in diretta è da applausi

"Ho una figlia che legge tutto, questo è ingiusto"

Pur con il consueto modo di fare, Alessia Marcuzzi si fa più seria nel momento in cui parla della figlia: "Ha 13 anni e legge tutto, anche queste cose. Non è giusto che la mia vitalità ed il mio modo esubarante di essere debbano essere messi in relazione all'alcol o la droga. Forse dovrei apparire per quella che non sono, molto più rilassata e calma...". Ma ancora Mara Venier e il pubblico di Domenica In intervengono: "Resta sempre come sei".