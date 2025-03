Adolescence, l'attore Stephen Graham in lacrime dopo il gesto di Bruce Springsteen

La star di Adolescence Stephen Graham è scoppiato a piangere quando ha ricevuto un "bellissimo" messaggio dal suo "eroe" Bruce Springsteen. L'attore britannico, 51 anni, ha girato delle scene nei panni del defunto padre della leggenda della musica, Douglas "Dutch" Springsteen, e dopo aver terminato il suo lavoro ha ricevuto un messaggio dal musicista, 75 anni, che era stato sul set. Springsteen ha praticamente detto a Stephen che si sentiva come se si fosse riunito al padre attraverso la potente interpretazione. Il film biografico Deliver Me from Nowhere uscirà entro la fine dell'anno e vedrà il tre volte vincitore del Golden Globe Jeremy Allen White interpretare il Boss, mentre Jeremy Strong indossa i panni del manager e produttore discografico di Bruce. Stephen ha raccontato: "Bruce mi ha mandato uno dei messaggi più belli che abbia mai ricevuto in vita mia perché io interpreto suo padre negli anni Ottanta... Il messaggio era così bello e diceva semplicemente 'Meglio di qualsiasi premio che potrei mai ricevere in vita mia'. Lui è un'icona. È un eroe".