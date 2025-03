"Lui che bacia lei che non bacia lui che bacia lei" al teatro a Roma

Arriva al teatro Golden una commedia divertente e ricca di colpi di scena "Lui che bacia lei che non bacia lui che bacia lei" firmata da Massimo Natale ed Ennio Speranza che vedrà sul palco del Teatro Golden, dal 3 al 13 aprile 2025, un super cast composto da: Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Patrizia Casagrande, Lorenza Giacometti, per la regia dello stesso Natale. Una storia che vede al centro Lisandro e Demetrio , due fratellastri che da tanti anni, a seguito di un litigio, non si frequentano più. Un giorno il padre, malato terminale, decide di fargli fare pace. In caso contrario sperpererà tutto il suo ingentissimo patrimonio lasciandoli senza nulla. I due non solo dovranno vivere insieme armoniosamente ma dovranno, per dimostrare di essersi veramente riappacificati, anche svolgere delle prove che gli verranno via via indicate da un notaio appositamente convocato. Da non perdere.

