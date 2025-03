Ciro di Mare Fuori ancora vivo? L'attore Giacomo Giorgio contro gli autori: il duro sfogo

Giacomo Giorgio ha deciso di fare chiarezza sul personaggio di Ciro in Mare Fuori e, nell'annunciare che non tonerà a interpretarlo dopo la fine della quinta stagione, ha espresso tutto il suo disaccordo con gli autori della serie. Ciro di Mare Fuori è vivo o morto? È questa la domanda che ha scatenato un lungo dibattito iniziato con la prima stagione della serie cult, dopo la morte del personaggio interpretato da Giacomo Giorgio. Nella quinta stagione, disponibile su RaiPlay e in onda su Rai 2, nella scena della riesumazione dei corpi della famiglia Ricci si scopre che la bara di Ciro è vuota. A fare chiarezza è stato Giorgio sui social. "Il mestiere dell'attore - ha scritto in una storia su Instagram - consiste nell'interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell'inventarle. Siamo pagati per questo. Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d'accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato o perché la scena è scritta male".