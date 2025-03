Shakira in tour: invita la tata sul palco e attacca duramente Piqué

Continua il tour di Shakira in Sud America dopo il breve ricovero in ospedale. Ora la cantante si trova in Messico e all'ultimo concerto ha fatto salire sul palco Lili Melgar, la tata dei suoi figli Milan e Sasha. La popstar ha approfittato di questa apparizione per tornare ad attaccare duramente il suo ex, Gerard Piqué, ribadendo che Melgar non ha ricevuto il risarcimento che meritava dopo che lei ha lasciato Barcellona per accompagnare Shakira a Miami, in seguito alla rottura della coppia. "Lili Melgar, questa canzone è per te, visto che non ti hanno risarcito", ha detto Shakira davanti a numerosi fan, prima di passare a cantare El Jefe, la canzone in cui critica il padre di Piquè e racconta la storia della tata. "Hai un capo di merda che ti paga bene. Tu entri e lui guida una Mercedes-Benz...", è una delle strofe più forti del brano. Per la sua apparizione messicana Lili ha sfoggiato un outfit texano, in linea con il videoclip del pezzo, ed è stata sostenuta dai presenti con urla e applausi.