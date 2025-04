Lutto nel mondo delle serie tv: è morto il famoso attore di Hercules  

Addio a un attore molto amato: è scomparso a 71 anni Robert Trebor , noto in Italia per il ruolo dell'intrigante mercante Salmoneo nella serie Hercules (1995-99) e nella serie gemella Xena - Principessa guerriera (1996-99). L'uomo è deceduto all'età di 71 anni al Los Angeles Medical Center a causa di una sepsi, come ha annunciato la moglie, Deirdre Hennings. La sepsi è una rara complicazione di un'infezione, le cui conseguenze possono essere molto gravi e potenzialmente mortali. Consiste in una risposta infiammatoria eccessiva dell’organismo che danneggia tessuti e organi compromettendone il funzionamento. Senza una cura immediata può provocare la morte. Nel 2012 a Robert era stata diagnosticata la leucemia e un anno dopo aveva subito un trapianto di cellule staminali.

Chi era Robert Trebor, l'attore di Hercules e Xena

Robert Trebor era nato e cresciuto a Filadelfia e da giovanissimo si era appassionato alla recitazione. Con le serie tv cult degli anni '90 Hercules e Xena aveva raggiunto grande popolarità. In passato Trebor aveva dichiarato che il suo accordo originale prevedeva solo due episodi ma poi i produttori avevano deciso di tenerlo. "L'arco narrativo di Salmoneo è cercare di essere una brava persona, ma i suoi istinti mercantili essenziali continuavano a interferire con questo", ha osservato nel 2001. "Non l'ho mai visto come un ladro. Autolico [interpretato da Bruce Campbell] era il ladro. Non l'ho mai visto nemmeno come un truffatore, anche se potevo capire perché altre persone potessero farlo. Era solo un ragazzo molto entusiasta che non leggeva le clausole scritte in piccolo e aveva bisogno di guadagnarsi da vivere quando non era un contadino o un combattente. Viveva della sua lingua disinvolta".