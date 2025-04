David di Donatello 2025: le nomination e chi sono i nuovi conduttori

Annunciate le candidature per i Premi David di Donatello 2025 dei film usciti al cinema dall' 1 gennaio al 31 dicembre 2024. Le nomination sono state comunicate durante la conferenza stampa alla presenza di Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time, Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Chiara Sbarigia, Presidente Cinecittà S.p.A., Manuela Cacciamani, Amministratore Delegato Cinecittà S.p.A., Giovanni Anversa – Vice Direttore Intrattenimento Prime Time, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario MiC. La cerimonia di consegna dei David di Donatello andrà in onda mercoledì 7 maggio, in prima serata su Rai 1 con due nuovi conduttori: Elena Sofia Ricci e Mika.

Elena Sofia Ricci e Mika conduttori dei David di Donatello 2025

"Sono felice ed onorata di aver avuto questa conduzione. Con Mika faremo una cosa bella e gioiosa per festeggiare il nostro cinema, che è tanto amato e apprezzato nel mondo, per i settant'anni dei David di Donatello", ha dichiarato Elena Sofia Ricci durante la presentazione dei Premi David di Donatello 2025. Mika ha invece rivelato: "Sin da bambino mi sono innamorato dell'Italia attraverso i film, l'ho amata ancora prima di visitarla grazie al cinema italiano. Sono felice e onorato di condurre con la splendida Elena Sofia Ricci questa edizione che celebra i settant'anni dei David di Donatello". Carlo Conti, che ha condotto l'evento per svariati anni, ha deciso di rinunciare per una questione di sovraesposizione dato il suo impegno al Festival di Sanremo.

Le candidature dei David di Donatello 2025

I film che hanno ricevuto più candidature (15) sono stati Berlinguer – La grande ambizione e Parthenope, seguiti da L’arte della gioia e Vermiglio a 14. Luce Cinecittà è presente con due documentari: Duse – The Greatest e Il cassetto segreto. Ben tre le registe candidate nella categoria Miglior regia, ovvero Francesca Comencini, Valeria Golino e Maura Delpero, una in quella di regista esordiente (Margherita Vicario). Il David degli Spettatori è stato assegnato a Diamanti di Ferzan Ozpetek.

MIGLIOR FILM

Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre

Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini

L'arte della gioia di Valeria Golino

Parthenope di Paolo Sorrentino

Vermiglio di Maura Delpero

MIGLIOR REGIA

Andrea Segre – Berlinguer, la grande ambizione

Francesca Comencini – Il tempo che ci vuole

Valeria Golino – L’arte della gioia

Paolo Sorrentino – Parthenope

Maura Delpero – Vermiglio

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Edoardo Pistone – Ciao Pistone

Margherita Vicario – Gloria

Loris Lai – I bambini di Gaza

Gianluca Santoni – Io e il Secco

Neri Marcorè – Zamora

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Andrea Segre, Marco Pettenello – Berlinguer – La grande ambizione)

Enrico Maria Artale – El Paraiso

Margherita Vicario, Anita Rivaroli – Gloria!

Francesca Comencini – Il tempo che ci vuole

Paolo Sorrentino – Parthenope

Maura Delpero – Vermiglio

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Gianni Amelio, Alberto Taraglio – Campo di Battaglia

Francesco Costabile, Vittorio Moroni, Adriano Chiarielli Familia

Roberto Proia (Il ragazzo dai pantaloni rosa)

Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli, Stefano Sardo – L’arte della gioia

Gabriele Salvatores (Napoli – New York)

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Barbara Ronchi – Familia

Romana Maggiora Vergano – Il tempo che ci vuole

Tecla Insolia – L’arte della gioia

Celeste Dalla Porta – Parthenope

Martina Scrinzi – Vermiglio

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Elio Germano – Berlinguer, la grande ambizione

Francesco Gheghi – Familia

Fabrizio Gifuni – Il tempo che ci vuole

Silvio Orlando – Parthenope

Tommaso Ragno – Vermiglio

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Geppi Cucciari

Tecla Insolia

Valeria Bruni Tedeschi

Jasmine Trinca

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Roberto Citran

Francesco Di Leva

Guido Caprino

Pierfrancesco Favino

Peppe Lanzetta

MIGLIOR PRODUTTORE

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo film, Francesco Bonsembiante per Jolefilm, con Rai cinema, in collaborazione con Joseph Rouschop per Tarantula, Martichka Bozhilova per Agitprop (Berlinguer, la grande ambizione)

Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino per Bronx film, Alessandro Elia e Walter De Majo per Anemone film, Andrea Leone e Antonella Di Martino per Mosaicon film, Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva pictures (Ciao bambino)

Valeria Jamonte, Manuela Melissano, Carlo Cresto-Dina per Tempesta, con Rai cinema, in collaborazione con Katrin Renz per Tellfilm (Gloria)

Francesca Andreoli, Leonardo Guerra Seràgnoli, Santiago Fondevila Sancet, Maura Delpero per Cinedora, con Rai cinema, in collaborazione con Charades (coproduzione con la Francia), Versus (coproduzione con il Belgio) (Vermiglio)

Nanni Moretti, Lorenzo Cioffi, Giorgio Giampà, in collaborazione con Alessandra Stefani (Vittoria)

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Luan Amelio Ujkaj (Campo di battaglia)

Matteo Cocco (Dostoevskij)

Daniele Ciprì (Hey Joe)

Fabio Cianchetti (L'arte della gioia)

Daria D'Antonio (Parthenope)

Mikhail Krichman (Vermiglio)

MIGLIORE COMPOSITORE

Iosonouncane – Berlinguer-La grande ambizione

Thom Yorke – Confidenza

Margherita Vicario, Davide Pavanello – Gloria!

Colapesce – Iddu

Nicola Piovani – Il treno dei bambini

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Knife Edge Musica, testi e interpretazione di Thom Yorke (Confidenza)

Diamanti di Giuliano Taviani, Carmelo Travia Testi di Giorgia Todrani interpretata da GIORGIA (Diamanti)

Atoms Musica e testi di Valerio Vigliar Interpretata da Greta Zuccoli (Familia)

Aria! Musica e testi di Margherita Vicario, Davide Pavanello, Edwyn Clark Roberts, Andrea Bonomo, Gianluigi Fazio Interpretata da Margherita Vicario (Gloria!)

La malvagità Musica, testi e interpretazione di Colapesce (Iddu)

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Berlinguer – La grande ambizione (Scenografia Alessandro Vannucci Arredamento Laura Casalini)

L'arte della gioia (Scenografia Luca Merlini Arredamento Giulietta Rimoldi)

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta (Scenografia Tonino Zera Arredamento Maria Grazia Schirripa, Carlotta Desmann)

Parthenope (Scenografia Carmine Guarino Arredamento Iole Autero)

Vermiglio (Scenografia Pirra, Vito Giuseppe Zito Arredamento Sara Pergher)

MIGLIORI COSTUMI

Mary Montalto (Gloria!)

Maria Rita Barbera (L'arte della gioia)

Massimo Cantini Parrini (Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta)

Carlo Poggioli (Parthenope)

Andrea Cavalletto (Vermiglio)

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Anora di Sean Baker

Conclave di Edward Berger

Giurato numero 2di Clint Eastwood

La zona d'interesse di Jonathan Glazer

Perfect Days di Wim Wenders

MIGLIOR FILM DOCUMENTARIO, PREMIO DAVID CECILIA MANGINI

Duse – The greatest di Sonia Bergamasco

Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio

L'occhio della gallina di Antonietta De Lillo

Lirica ucraina di Francesca Mannocchi

Prima della fine – Gli ultimi giorni di Berlinguer di Samuele Rossi

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Domenica sera (di Matteo Tortone)

La confessione (di Nicola Sorcinelli)

La ragazza di Praga (di Andree Lucini)

Majonezë (di Giulia Grandinetti)

The eggregores' theory (di Andrea Gatopoulos)

DAVID GIOVANI

Berlinguer – La grande ambizione (di Andrea Segre)

Familia (di Francesco Costabile)

Il ragazzo dai pantaloni rosa (di Margherita Ferri)

Il tempo che ci vuole (di Francesca Comencini)

Napoli – New York (di Gabriele Salvatores)