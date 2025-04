Funerale Antonello Fassari, il gesto di Elena Sofia Ricci e la pace a sorpresa tra due attori

C'era veramente gran parte del cast storico de "I Cesaroni" al funerale di Antonello Fassari, l'attore romano scomparso qualche giorno fa e salutato ieri per l'ultima volta a piazza del Popolo. Claudio Amendola in testa, poi a seguire tutti gli altri. Non si sono viste Alessandra Mastronardi, interprete di "Eva" che però aveva ricordato Fassari con un bellissimo messaggio social, e Elena Sofia Ricci. Impegnata in Giappone, l'attrice che interpretava "Lucia" si è però resa protagonista di un bellissimo gesto. Ha inviato un cuscino di rose bianche e rosse a forma di cuore con su scritto: "Grazie per tutto quello che mi hai donato". Bellissimo.