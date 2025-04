Retroscena Totti: verso Ballando con le stelle e al Circo Massimo incontra un vip speciale

ROMA - Francesco Totti è pronto a tornare in televisione. Secondo quanto riportato da 'Dagospia', l'ex capitano della Roma sarebbe il super ospite della prima puntata della nuova edizione di 'Sognando Ballando con le Stelle', al via su Raiuno dal prossimo 9 maggio. Per celebrare i 20 anni del noto show di danza, la conduttrice Milly Carlucci sarebbe infatti riuscita a strappare il "sì" alla leggenda della Roma "in cambio di un cachet importante", con la possibilità di realizzare un'intervista in studio.