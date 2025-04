Jovanotti cambia idea, slitta la data del concerto a Roma. E i fan lo massacrano

Cambio di programma nei concerti romani di Jovanotti . Tutti quelli previsti in questi giorni si svolgeranno regolarmente, eccetto quello di sabato 26 aprile, rimandato a domenica 27. La decisione è stata presa come segno di rispetto per le esequie di Papa Francesco. "L’evento costituisce il quarto appuntamento romano e sarà recuperato il giorno seguente. I biglietti acquistati per la data del 26 aprile restano validi per il concerto del 27 aprile. - si legge in una nota - Chi non potesse partecipare potrà chiedere il rimborso dalle ore 10:00 di mercoledì 23 aprile fino alle ore 18:00 di giovedì 24 aprile facendone richiesta tramite i siti di Ticketone e Ticketmaster. Coloro che invece hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, dovranno recarsi presso lo stesso punto per richiederne il rimborso. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul tour, si invita a consultare il sito ufficiale di Trident Music".

Pioggia di critiche per Jovanotti

Il cambio di programma nel tour di Jovanotti ha fatto arrabbiare molti fan, soprattutto quelli che hanno acquistato un biglietto da tempo e che devono affrontare una trasferta. "Il lutto lo capisco ma suonando il giorno prima e il giorno dopo la cosa non cambia comunque. Il lutto nazionale è per 5 giorni e solo una data ne risente", ha fatto notare un utente. "Lorenzo abbi pazienza ma non va proprio bene questa decisione: avevi detto che le date di Roma erano confermate perché tante persone aspettavano questo momento da tempo e venivamo da lontano, quindi in segno di rispetto avresti confermato tutte le date. Adesso rimandare quella di domenica è a mio avviso una mancanza di rispetto per le migliaia di persone che, come me, hanno organizzato tutta la logistica per te... E te ci rovini i programmi così??? Non è sufficiente spostarlo a domenica e dirci di farci rimborsare, non è giusto che per rispettare il Papa, che per carità... Ma è una persona, ci rimettano in migliaia. Chi merita più rispetto? Ti prego di ripensarci...", ha scritto un altro.