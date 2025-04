Isola dei Famosi 2025 cast, confermata Camila Giorgi insieme ad altri 11 Vip  

Camila Giorgi ci sarà: è stata confermata la presenza dell'ex tennista a L'Isola dei Famosi 2025 . Il cast ufficiale è stato svelato in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni e tra i nuovi naufraghi figura pure la sportiva, che da qualche tempo ha lasciato l'Italia per andare a vivere in Argentina. Ora Camila ha deciso di mettersi alla prova in questa avventura tutta nuova. Pronta a farsi conoscere di più tra cocchi, fame e polemiche. Con la Giorgi sbarcheranno in Honduras anche: Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. E poi i cantanti Paolo Vallesi e Angelo Famao , l'attrice Loredana Cannata , il conduttore Omar Fantini , l’attore Mirko Frezza , l’ex di Amici Nunzio Stancampiano e Chiara Balistrieri, la ragazza vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato. Per ora sono stati confermati solo dodici naufraghi ma ne arriveranno altri durante la trasmissione. Dovrebbero approdare a Cayo Cochinos in un secondo momento anche Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, la soubrette Alessia Fabiani, l’influencer Carly Tommasini, il modello Leo Brum, la modella Ibiza Altea, l’ex di Italia Shore Spadino e il giornalista Mario Adinolfi. Questi ultimi nomi, però, non sono stati ancora ufficializzati.

L'Isola dei Famosi torna a maggio con Veronica Gentili

L'Isola dei Famosi ripartirà su Canale 5 il prossimo 7 maggio: sarà condotto per la prima volta da Veronica Gentili, attuale conduttrice de Le Iene. Unica opinionista in studio Simona Ventura, che tornerà nello show che ha maggiormente segnato la sua carriera. L'inviato sarà invece Pierpaolo Pretelli. "Mediaset voleva riportare il reality allo spirito originario e in quest’ottica ha chiamato me, per dare un taglio giornalistico più scarno, in modo da tirare fuori dal racconto di fatti e persone tutto ciò che è possibile. Sono persone che hanno tutte qualcosa da raccontare, come un vissuto importante", ha dichiarato la Gentili. "Come Chiara Balistreri, vittima di stalking da parte dell’ex fidanzato, – ha aggiunto la conduttrice – o l’attore Mirko Frezza, passato da frequentare la strada ad aiutare gli altri. Patrizia Rossetti, emblema della donna di spettacolo che si metterà in gioco con tutta la sua umanità e normalità. Cristina Plevani, che torna in un reality dopo aver vinto nel 2000 il primo Grande Fratello, allontanandosi dalle scene".