Scaletta concerto primo maggio, quando cantano Achille Lauro e Giorgia

Concerto primo maggio: i presentatori e il cast degli artisti

A presentare saranno Noemi, Ermal Meta e Big Mama affiancati da Vincenzo Schettini, professore di fisica molto conosciuto sui socia. Nel cast tra gli altri ci sono Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Dente, Elodie, Gabri Ponte, Fulminacci, Ghali, Gazzelle, Giorgia, Joan Thiele, Lucio Corsi, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Serena Brancale e The Kolors.

Quando cantano Achille Lauro e Giorgia e dove vedere il concerto in tv

L'evento di giovedì 1° maggio inizierà alle 13.30, con la diretta tv che scatterà però un'ora e mezza dopo su Rai 3 con l’anteprima (dalle 15 alle 16) in attesa del concerto vero e proprio, suddiviso in tre parti: la prima dalle ore 16 alle 18.55; la seconda dalle ore 20 alle 21 e la terza conclusiva dalle ore 21.05 alle 24 (in cui canteranno anche Achille Lauro e Giorgia). Il concerto verrà trasmesso poi integralmente in streaming sul sito di RaiNews e sarà visibile anche su RaiPlay.