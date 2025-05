"Reunion dei Maneskin in arrivo", la rivelazione dei Pinguini Tattici Nucleari

I Maneskin stanno per tornare. O almeno di questo ne è sicuro Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari. "I Maneskin tornano tra pochissimo. Sono sicuro di questa cosa anche se non ho parlato con nessuno di loro", ha dichiarato nel podcast The Bsmt. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ma di recente Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono stati paparazzati insieme durante un pranzo a Fregene. Grande assente il leader Damiano David, che ormai vive negli Stati Uniti con la fidanzata Dove Cameron. L'artista è attualmente impegnato con la sua carriera da solista e con il suo tour in giro per il mondo. Dunque, se riunion sarà toccherà probabilmente attendere quando gli impegni del 26enne giungeranno al termine. Il suo primo tour mondiale da solista prenderà ufficialmente il via l’11 settembre da Varsavia, e toccherà varie città europee e mondiali, con tappe previste in Italia, Australia, Giappone, America Latina e Stati Uniti. In più Damiano ha annunciato la sua partecipazione al Lollapalooza di Chicago, previsto dal 31 luglio al 3 agosto.