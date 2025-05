Parte L'Isola dei Famosi 2025 con Camila Giorgi, anticipazioni e dove vederla

Mercoledì 7 maggio , in prima serata su Canale 5, torna L'Isola dei Famosi condotto per la prima volta da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras. La giornalista, già al timone de Le Iene, racconterà le avventure dei naufraghi, le loro emozioni, i retroscena e i momenti di crescita e difficoltà di ciascuno di loro. Tra i naufraghi che sbarcheranno in Honduras spicca Camila Giorgi , alla sua prima esperienza televisiva dopo l'addio al tennis. Ma nel cast figurano anche: Mario Adinolfi, Ibiza Altea, Chiara Balistreri, Samuele Bragelli, Leonardo Brum, Loredana Cannata, Alessia Fabiani , Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Dino Giarrusso, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano, Carly Tommasini, Paolo Vallesi.

L'Isola dei Famosi 2025, dove e come seguirla

L’Isola dei Famosi torna alle sue radici: momenti di sopravvivenza pura in un paradiso selvaggio. I partecipanti, divisi in due gruppi, affronteranno prove fisiche e psicologiche senza alcun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le difficoltà della convivenza. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c'è un montepremi di 100.000 euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare. Metà dell’importo sarà devoluto in beneficenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), sarà possibile seguire le vicende dei naufraghi su Mediaset Extra. Inoltre, si potrà rimanere sempre aggiornati attraverso l’app Mediaset Infinity (dal lunedì al venerdì alle ore 15.30 “Il meglio della giornata”) e i profili social anche de L’Isola dei famosi.

Camila Giorgi a L'Isola dei Famosi 2025

Prima esperienza in tv per Camila Giorgi che, dopo l'addio al tennis, è andata a vivere in Argentina. Attualmente vive a Buenos Aires e non ha nascosto la grande voglia di mettersi in gioco e provare esperienze nuove. L’Isola rappresenta per l'ex tennista un’altra sfida da affrontare con la determinazione che l’ha sempre contraddistinta. Prima di partire la Giorgi ha assicurato che non teme il confronto con gli altri naufraghi, anzi è pronta a mettersi in gioco e mostrare i suoi sani principi.