"Sali o Scendo?" al teatro a Roma

Una commedia ricca di emozioni, ironica e decisamente divertente. Tornano al Teatro Golden Danilo De Santis e Roberta Mastromichele in "Sali o Scendo?", un viaggio sentimentale condiviso sulla scena con Beatrice Fazi, Piero Scornavacchi, Chiara Canitano. Dal'8 al 18 maggio 2025 uno spettacolo dal successo travolgente ed amatissimo dal pubblico che torna proprio a grande richiesta. La storia incentrata sull'amore, tra casualità e destino, vede al centro Attilio che sta per uscire con colei che ritiene essere la donna della sua vita. E’ pronto a vivere la serata perfetta con la donna perfetta, ma sotto casa di Sofia incontra Serena che ha urgente bisogno di scoprire se il suo ex è ancora innamorato di lei. Due strade che si incrociano “casualmente” possono condurre ad un inevitabile rotta di collisione. Momenti di irresistibile comicità e riflessione sull’interrogativo: Se è vero che il cielo ci invia dei segnali, siamo davvero sicuri di interpretarli nel modo giusto? E allora che fai “SALI o SCENDO?”.