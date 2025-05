Eurovision 2025, Tommy Cash e Gabry Ponte vanno in finale: chi è stato eliminato

La corsa di Tommy Cash e Gabry Ponte all'Eurovision Song Contest 2025 continua. Il rappresentante dell'Estonia e quello di San Marino accedono alla finale dell'evento dopo aver lasciato il segno alla prima semifinale con le rispettive Espresso Macchiato e Tutta l'Italia. Per lo stato di San Marino un grande orgoglio, visto che non accedeva alle finali dal 2021. A conquistare la finale di sabato anche: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo, Ucraina. Lucio Corsi , rappresentante dell'Italia, è invece già in finale perché il nostro Paese fa parte dei “Big Five”, cioè le cinque nazioni che contribuiscono maggiormente all’evento insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Fuori dai giochi: Slovenia, Belgio, Azerbaigian, Croazia, Cipro.

Dove e quando vedere la finale di Eurovision 2025

La finale di Eurovision 2025 andrà in onda su Rai 1 sabato 17 maggio, a partire dalle 21 circa. Prima però ci sarà un'altra semifinale, in programma su Rai 2 in prima serata giovedì 15 maggio. Sul palco ci saranno: Australia; Montenegro; Irlanda; Lettonia; Armenia; Austria; Regno Unito (già qualificato alla finale); Grecia; Lituania; Malta; Georgia; Francia (già in finale); Danimarca; Repubblica Ceca; Lussemburgo; Israele; Germania (già qualificata alla finale); Serbia e Finlandia.