Arriva a Roma "Magic! Giubileo Edition"

L’omaggio al Giubileo in linea con lo spirito di attesa e rinnovamento che accompagna l'Anno Santo. Torna a Roma una nuova edizione di "Magic!", il Gran Galà Internazionale di Magia, che si veste di una luce speciale offrendo al pubblico non solo spettacolo e meraviglia, ma anche una suggestiva riflessione sul tema della trasformazione. "Magic! Giubileo Edition", ideato da WonderArt Entertainment e in scena all’Auditorium della Conciliazione, a due passi da San Pietro, il 24 maggio 2025, esplora questa potente analogia attraverso numeri di illusionismo che diventano metafore visive del cambiamento interiore e della rigenerazione. Proprio come il Giubileo invita alla rinascita ecco che l'arte dell'illusione, nella sua essenza più pura, è un inno al cambiamento. Sotto gli occhi sorpresi degli spettatori gli oggetti svaniscono per poi ricomparire in forme inaspettate ed ogni apparizione e scomparsa si impreziosisce di un significato più profondo, suggerendo il potenziale di rinnovamento che risiede in ognuno di noi. Affascinate la ricostruzione di San Pietro attraverso le ombre di Antonio Versini, maestro indiscusso che utilizza solo le sue mani raccontare la poesia degli eventi, ricreando volti, figure, che sembrano muoversi realmente quasi venissero fuori dallo schermo. Tra gli altri artisti di fama mondiale: Elena & Vladim, oltre il Circolo Polare Artico, tra le luci dell’aurora boreale e i giorni senza notte, si aprono visioni diverse grazie all’arte del trucco cinematografico, Paolo Casanova, in arte Carillon, un clown fuori dagli schemi: poetico, delicato, onirico, sembra sbucare da una macchina del tempo con il suo strano marchingegno Steampunk (una delle sue numerose invenzioni). Ecco anche Magic Martin, con oltre 40 paesi conquistati, teatri leggendari e crociere da sogno alle spalle, questo artista elegante misterioso trasporterà il pubblico ai limite dell’impossibile, Tino Firmiani, clown, illusionista, attore, mago e formatore, con uno spettacolo che non è solo divertimento ma un rituale motivo ed una catarsi collettiva, Peio Rivas, maestro delle carte, illusionista brillante che crea numero sorprendente e conquista il pubblico di ogni età con le sue abilità ben note in Francia, Spagna, Portogallo. Tra illusionismo, manipolazione ed esperienze, lo spettacolo, la cui direzione artistica è affidata ad Alessio Masci e la regia a Francesca Bellucci, si preannuncia come un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera di incanto e suggestione, proprio nel cuore di Roma.

