Eurovision 2025, vince l'Austria. Lucio Corsi nella Top 5, disastro Gabry Ponte

Come da pronostico, l'Austria ha vinto l'Eurovision Song Contest 2025 con JJ e la sua Wasted Love. L'Italia non è finita sul podio ma ha ottenuto un ottimo risultato: Lucio Corsi si è classificato al quinto posto con la sua Volevo essere un duro. Terzo posto per il tanto chiacchierato Espresso Macchiato di Tommy Cash. Disastro San Marino: Gabry Ponte e la sua Tutta l'Italia si è classificata all'ultimo posto.

Perché Lucio Corsi non ha vinto l'Eurovision 2025

Lucio Corsi è stato votato da svariati Paesi: ha preso dodici punti da Slovenia, San Marino, Portogallo, Coazia, Georgia, Svizzera (lo scorso anno, ad esempio, Angelina Mango non fu votata da nessuna giuria nazionale). Il cantautore toscano è stato però penalizzato al televoto: non ha raggiunto più di 97 punti (è andata decisamente peggio a Regno Unito e Svizzera che hanno ottenuto zero punti).

Flop San Marino con Gabry Ponte, perché non ha vinto Tutta l'Italia

Tutta l'Italia di Gabry Ponte non ha riscosso particolare successo all'Eurovision 2025. Il deejay è arrivato ultimo in classifica. Penalizzato sia dalle giurie sia dal televoto: non ha ricevuto da nessun Paese 12 punti. Si è dovuto accontentare del 6 dell'Italia, del 2 dell'Albania e dell'uno di Cipro. Dal pubblico che ha votato, poi, non ha ottenuto più di 18 punti.