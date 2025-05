Isola, Camila Giorgi e Nunzio: "Qualcosa tra noi c'è". Ma lei è fidanzata e reagisce male

Impossibile resistere al fascino di Camila Giorgi . E così a pochi giorni dall'inizio dell' Isola dei Famosi , l'ex tennista ha già suscito l'interesse di un naufrago. Più precisamente quello di Nunzio Stancampiano , noto ai più per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Durante una chiacchierata in spiaggia il 22enne ci ha provato con la Giorgi in maniera spudorata. "Sono una ragazza gelosa, non mi piace andare a ballare e non voglio un ragazzo che ci vada. A me piace l’uomo tranquillo, molto tranquillo, quello a cui non piace nemmeno la discoteca", ha detto lei parlando di relazioni. Nunzio ha colto l'occasione per punzecchiarla e ha commentato: "Quindi io non posso andare a ballare?“. “Ma tu non sei il mio fidanzato", lo ha gelato lei. Poco dopo, per sviare il discorso, la sportiva si è lamentata del caldo su la Playa, ma Nunzio ne ha approfittato ancora una volta: "Hai caldo perché ti sono vicino?". "Dai basta", ha risposto la Giorgi piuttosto seccata.

Isola dei Famosi, a Nunzio Stancampiano piace Camila Giorgi

Durante un confessionale con gli autori de L'Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano ha spiegato di divertirsi a fare questo gioco con Camila, notando da parte sua un certo imbarazzo: "Ci gioco perché mi diverte, da parte sua c’è tanto imbarazzo, non posso nemmeno guardarla negli occhi che ride, si tocca i capelli. E se quando guardi una donna lei diventa nervosa, si tocca i capelli e ride significa che qualcosa c’è. Un pizzico di queste cose riesco a coglierle". Camila Giorgi non è interessata in alcun modo a Nunzio e ha spiegato che lui non rappresenta il suo ideale, oltre ad avere 10 anni in meno di lei: "Non è il mio prototipo di uomo, è totalmente il contrario dei miei gusti, oltre al fatto che sia troppo piccolo". E ha aggiunto: "Mi piace l’uomo veramente uomo, che ti protegge, che se ti deve dire una cosa te la dice, non uno come lui“.

Camila Giorgi è ancora fidanzata?

In realtà, prima di partire per la sua avventura a L'Isola dei Famosi, Camila Giorgi risultava fidanzata con il politico argentino Ramiro Marra, che le avrebbe anche fatto la proposta di matrimonio. Ad oggi non è però chiaro se la storia sia ancora ben solida o se l'ex tennista abbia colto l'occasione televisiva per riflettere sul suo futuro amoroso.