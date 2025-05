Camila Giorgi abbandona L'Isola dei Famosi: problemi per l'ex tennista

Camila Giorgi ha lasciato L'Isola dei Famosi 2025. Doveva essere la grande protagonista di questa edizione ma l'ex tennista ha mollato il reality show di Mediaset. "Camila deve lasciare l'Isola per motivi familiari: rientrerà in Argentina per stare vicino ai suoi cari", il messaggio comparso sul profilo X della trasmissione. In precedenza, la conduttrice Veronica Gentili aveva anticipato la possibilità del ritiro della Giorgi: "Sono sopraggiunti dei motivi familiari, stiamo capendo cosa fare". In tarda serata, durante la puntata andata in onda su Canale 5 mercoledì 21 maggio, l'annuncio ufficiale e l'uscita di scena dell'ex tennista. "Era un'esperienza da fare, non sono arrivata qui molto pronta, per dire la verità. È stata dura ma sono comunque felice, è stato bello conoscere altre persone. Me ne vado con amiche e amici", ha dichiarato l'italo-argentina.