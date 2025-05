Serie Harry Potter, svelati i volti e i nomi dei nuovi protagonisti: ci sono anche Hermione e Ron

ROMA - HBO ha ufficialmente annunciato il cast principale della nuova serie televisiva di Harry Potter, rivelando i volti dei tre protagonisti: Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, Arabella Stanton interpreterà Hermione Granger e Alastair Stout vestirà i panni di Ron Weasley. La selezione dei giovani attori è avvenuta attraverso un'ampia ricerca, con oltre 30.000 candidature ricevute nel Regno Unito e in Irlanda. La showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod hanno espresso entusiasmo per il talento e la chimica del trio scelto. I nuovi volti andranno a sostituire quelli iconici visti in tutti i film della saga.

La nuova serie di Harry Potter: quando uscirà

La serie, prodotta da Warner Bros. Television e Brontë Film and TV in collaborazione con HBO, sarà una fedele trasposizione dei sette romanzi di J.K. Rowling, con ogni stagione dedicata a un libro. La produzione inizierà nell'estate del 2025, con il debutto previsto per il 2026 su HBO. J.K. Rowling parteciperà come produttrice esecutiva, garantendo che l'adattamento rimanga fedele alla sua visione originale. I fan dei film si sono già scatenati sui social. Una nuova era Harry Potter sta arrivando, pronta a catturare nuovi bambini aspiranti maghetti.