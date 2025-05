Barbara D'Urso: "Spariti tutti, ho lasciato l'Italia per il troppo dolore"

Barbara D'Urso è tornata a parlare di quello che è accaduto dopo la rottura con Mediaset , avvenuta ormai due anni fa. Il distacco dall'azienda di Cologno Monzese, come ha spiegato in un’intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera, per lei, non è stato solo professionale. È stato soprattutto umano. Prima, ha rivelato, era sommersa da attenzioni. Poi il silenzio. "Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti ", ha detto. Restare in Italia, per Carmelita, era impossibile. "Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore". Così è volata a Londra, a studiare l'inglese . Niente spiagge esotiche o rifugi lontani, ma una scuola e una routine rigorosa. "Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio", ha affermato.

Cosa fa oggi Barbara D'Urso lontana dalla tv

In questi due anni lontana da Mediaset e dalla tv, Barbara D'Urso ha lavorato a teatro, ha fondato una società di eventi con un’amica e si è iscritta ad una scuola di danza classica, disciplina che l’ha aiutata a rimettere insieme i pezzi. "Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto", ha dichiarato. A proposito del suo ritorno sul piccolo schermo, di cui tanto si è parlato in questi anni, la d'Urso ha precisato che non è ancora avvenuto non per sua volontà: "Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora".

Barbara D'Urso e la morte della madre

Nell'intervista la conduttrice 68enne ha ripercorso anche i momenti dolorosi della sua vita privata, come la scomparsa della madre quando lei aveva soltanto undici anni: "Appena nasce mio fratello, mamma rientra dalla clinica, si mette a letto e non si alza più: ha il morbo di Hodgkin. Per quattro anni, la prima cosa che chiedo mettendo piede a casa, nemmeno il tempo di poggiare la cartella è: “Come sta mamma?”. Ero sicura che sarebbe guarita. Non era concepibile un mondo senza mamma. Di lei ricordo il sorriso nonostante la malattia, quel sorriso oggi è il mio".