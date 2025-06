Festival di Sanremo 2026 slitta per le Olimpiadi di Milano-Cortina: le nuove date

Slitta la messa in onda del prossimo Festival di Sanremo. La kermesse musicale per l’edizione 2026 abbandonerà l’ormai storica collocazione, ovvero quella delle prime due settimane di febbraio, per scongiurare la concorrenza diretta con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina previste dal 6 al 22 febbraio. Evento che sarà disponibile anche sulle reti Rai e il servizio pubblico intende evitare una sovrapposizione con il Festival di Sanremo per non subire cali di ascolti e danni economici dal punto di vista della raccolta pubblicitaria. Salvo nuovi colpi di scena, Sanremo 2026 andrà in onda su Rai1 da martedì 24 a sabato 28 febbraio, pochi giorni dopo la conclusione dell’evento sportivo. Sul tavolo erano finite diverse ipotesi, dalla messa in onda anticipata a fine gennaio, data ritenuta poco favorevole dal punto di vista discografico, a uno slittamento a inizio marzo, con timori sul fronte auditel. Negli ultimi anni solo una volta la kermesse è stata trasmessa nel mese di marzo, ovvero nel 2021 e nell'era Covid.