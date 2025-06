Il Pagante presenta il nuovo album Fomo con 12 canzoni all'insegna dell'ironia e featuring d'eccezione

A tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, Il Pagante pubblica, oggi giovedì 13 giugno, Fomo, il quarto album in studio in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe. È il primo lavoro realizzato nella formazione in duo, composto da Roberta Branchini (Brancar) ed Edoardo Cremona (Eddy Veerus) , cuore pulsante del collettivo multiplatino nato a Milano e da 15 anni sulla cresta del trend. Anticipato da un iconico teaser con la speciale partecipazione di Maccio Capatonda , Fomo concentra intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Il Pagante in questi ultimi anni costellati di singoli e notti live da tutto esaurito. Riflesso della crescita personale e artistica del duo, traccia dopo traccia l’album fotografa con lucidità e irriverente ironia le ansie sociali della generazione contemporanea, sospesa tra il desiderio di esserci sempre e comunque e la stanchezza di doverlo dimostrare.

Il concept

Il cuore del racconto è proprio la Fear Of Missing Out, la paura di essere dimenticati socialmente, di restare fuori dal giro: un'ansia sottile e silenziosa che spinge a essere costantemente al posto giusto nel momento giusto, anche quando non se ne ha voglia, anche quando non serve. Un sentimento sempre più diffuso che affligge non unicamente la Gen Z, ma chiunque viva immerso nei ritmi frenetici dei social e della vita urbana. I social media svolgono un ruolo centrale in questo “gioco”, sia attivamente che passivamente. Tutto parte dalla costruzione di un’immagine virtuale da alimentare, curare, ottimizzare. Un mondo digitale in cui Il Pagante è nato oltre dieci anni fa e che, da semplice contorno alla vita reale, è diventato oggi una parte integrante -se non totalizzante- dell’esistenza. Dai social nasce anche il confronto sociale a cui oggi tutti, volenti o nolenti, siamo sottoposti: dallo stile di vita che svolgiamo a ciò che indossiamo, da cosa mangiamo ai locali che frequentiamo. E soprattutto il fatto che mostrare agli altri la propria vita è diventato quasi più importante che viverla. Da questo parte la Fomo, dove se non sei nel “place to be, non esisti”. Con il suo stile inconfondibile, Il Pagante ne fa il centro di uno storytelling che mescola consapevolezza e sarcasmo, dove il punto di partenza è sempre lei, Milano -città simbolo e palcoscenico perfetto di questa frenesia sociale. Non solo capitale morale d’Italia, ma anche epicentro europeo di quella fame di presenza che definisce la nostra epoca.

Dentro le tracce

FOMO

Scritto da: Edoardo Cremona, Elia Paoli Prodotto da: Elyx L’apertura è affidata alla title-track, manifesto in piena regola del disco che ne coglie subito l’essenza. Quando le feste senza video e foto sono esattamente come un salto nel vuoto.

SPINGERE (feat. Villabanks)

Scritto da: Leonardo Grillotti, Eugenio Davide Maimone, Federico Mercuri, Giordano, Edoardo Cremona, Jacopo Angelo Ettorre, Igor Traxler Vieri Prodotto da: ITACA Celebrazione del Pagante-pensiero della prima ora, incornicia l’irrefrenabile voglia di far festa e “sbocciare” in discoteca, attingendo a piene mani dall’immaginario e dal frasario dei nuovi “intellettuali contemporanei” Filippo Champagne e Nevio lo Stirato.

PIANGERE IN DISCOTECA

Scritto da: Edoardo Cremona, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone Prodotto da: ITACA Il lato della Fomo già conscious e introspettivo, la rappresentazione plastica del momento in cui ci troviamo soli, abbandonati e abbattuti; ma anche il momento in cui, in un locale, ci si commuove per un drop, per un ritornello cantato o per qualcosa di profondamente intimo.

SOTTOCASSA

Scritto da: Edoardo Cremona, Ralph Lautrec, Andrea Blanc, Massimiliano Cellamaro Prodotto da: Andrea Blanc La parte più spinta e contagiosa della Fomo: una notte vissuta a mille, il cuore della festa batte sotto cassa e nulla ha davvero senso se non lasciarsi andare, fregandosene di tutto e tutti. CLAMO (feat. Sillyelly) Scritto da: Giordano Cremona, Federico Mercuri, Eugenio Maimone, Edoardo Cremona, Filippo Sancasciani Prodotto da: ITACA Un claim che celebra la spensieratezza e il divertimento senza filtri, uno slogan che diventa canzone, un inno trascinante da gridare in faccia al mondo.

COSTA SMERALDA

Scritto da: Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Iacopo Falsetti, Jacopo Ettorre, Edoardo Cremona, Vera Carlbom Prodotto da: ITACA Focus track del disco, ha al centro la meta estiva più Fomo d’Italia nelle sue situazioni più cool, tra crush nate al Beach Club, mojito al tramonto e storie che non finiscono mai.

POVERI MAI

Scritto da: Alex Andrea Vella, Daniele Morganti, Edoardo Cremona, Sofia Colella Prodotto da: MorganJ Spassosa incursione nel quotidiano di chi è disposto a ricorrere a qualsiasi escamotage per generare guadagni senza sforzi. Con ironia e consapevolezza, mette in crisi l’estetica patinata del benessere: il lusso come illusione, la ricchezza che non basta a riempire certi vuoti.

CERVEZA

Scritto da: Raffaele Calza, Edoardo Cremona, Jacopo Ettorre, Riccardo De Polo, Andrea Scuderi, Luigi Bordi Prodotto da: Raffa FL L’estate fatta musica: ritmi caldi, spensieratezza liquida, la voglia di godersi la summer season aprendo le porte a nuove calienti avventure, senza rinunciare all’iconica bevanda luppolata.

MILANO GIRLS

Scritto da: Edoardo Cremona, Simone Borrelli Prodotto da: JRMY Inno e lode alle ragazze milanesi, croce e delizia della città, MILANO GIRLS vede Eddy cimentarsi nel suo primo brano da solista con il progetto Il Pagante.

LA NUOVA TIPA DEL MIO EX

Scritto da: Roberta Branchini, Valeria Palmitessa, Simone Prati, Riccardo Mamoli, Federico Fumagalli, Elia Paoli Prodotto da: Havoc & Lawn, Elyx Anche Brancar si immerge nella sua prima esperienza da solista, con una caricatura piccante della figura del tanto vituperato “ex“ ritratto come un personaggio bizzarro e farlocco.

MARANZA (feat. Fabio Rovazzi)

Scritto da: Stefano Tognini, Edoardo Cremona, Alessandro La Cava, Fabio Rovazzi, Robyx, Ian Colin Campbell Prodotto da: Zef, Alessandro La Cava Sullo sfondo della Madonnina, il ritratto fedelissimo e dissacrante del maranza, passando in rassegna i codici estetici e comportamentali di quello che, da fenomeno prettamente milanese, ha scavallato i confini della città per arrivare dappertutto a colpi di borselli griffati, orologi di valore, tute acetate, collane in bella vista e drill nelle cuffie.

TR*IE IN CONSOLE

Scritto da: Edoardo Cremona, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone Prodotto da: ITACA Chiude il cerchio in stile Pagante. Molto caricaturale e real, col supporto di note audio, presenta un ritratto dissacrante delle classiche “shampiste” che popolano le console di tutta Europa. Il primo esperimento del gruppo con sonorità afrohouse.