Elena Sofia Ricci risponde alle accuse di Claudio Amendola sui Cesaroni: "In tutta la mia vita..."

Caos sulla nuova stagione de I Cesaroni , le cui riprese sono in corso in questi giorni a Roma , dopo le accuse di Claudio Amendola, tornato nella serie anche nel ruolo di regista. L'attore romano non ha esitato a criticare chi ha deciso di non ritornare sul set dopo il grande successo della fiction Mediaset. Tra questi Elena Sofia Ricci, Max Tortora, Alessandra Mastronardi : nessuno dei tre sarà presente nei nuovi episodi. “Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo”, ha detto Amendola durante un evento pubblico. Non è tardata ad arrivare la replica di Elena Sofia Ricci, che ha condiviso su Instagram un post decisamente pungente. “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti ti rispetta", ha scritto. In realtà quella dell'attrice non è stata però una vera e propria risposta al collega e ci ha tenuto a fare chiarezza.

La risposta di Elena Sofia Ricci

"Non ho mai detto che mi facessero schifo I Cesaroni, non ho mai rifiutato, non ho mai detto che volevo rientrare e non rientrare. Io addirittura uscii alla quarta serie, poi per una promessa fatta a Carlo Bixio tornai nella quinta, nonostante Carlo fosse mancato, ma io quando faccio una promessa la mantengo. Quindi rientrai nella quinta e riuscii alla sesta", ha spiegato Elena Sofia Ricci, ospite all'Italian Global Series. "Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era. L’ho pubblicato la mattina, prima ancora di sapere cosa fosse accaduto. Chi mi conosce sa bene che sono fissata con gli aforismi e ne condivido parecchi”. E ha aggiunto: “Io non ho mai detto che i Cesaroni mi facevano schifo e neanche l’ho mai pensato. Per me è qualcosa di inaccettabile”.

La scelta di Elena Sofia Ricci su I Cesaroni

La Ricci ha poi ricordato che ha sempre lasciato le serie in cui ha lavorato: "Io ho lasciato tutte le serie. Ho lasciato Caro Maestro, ho lasciato Orgoglio, ho lasciato I Cesaroni, ho lasciato Che Dio ci Aiuti. Non ce la faccio: dopo un po’ ho bisogno di cambiare. Ho avuto la possibilità di farlo, sono stata fortunata, ma proprio sento l’esigenza di rinascere in qualche altro personaggio. Quando penso di aver dato il meglio che potevo, tutto quello che potevo, non voglio neanche deludere, perchè poi diventa una cosa che fai così, con la sinistra. La fai finchè hai qualcosa da dire. Ma quando hai esaurito la tua ragione di fare bene quello che fai, e siccome io ho molto amato I Cesaroni, li ho voluti fare bene bene fino a quando ho potuto farli". Elena Sofia ha poi assicurato di non essere arrabbiata con Amendola: "Claudio sarà stato emozionato, ci vogliamo bene".