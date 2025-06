Achille Lauro, l'annuncio fa impazzire i fan a Roma: la data del nuovo concerto all'Olimpico

L’annuncio è arrivato al termine della prima data al Circo Massimo: Achille Lauro sarà il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, live di apertura della stagione musicale allo stadio della Capitale del prossimo anno. "Ho un anno di tempo per pensarci, come per lo spettacolo nei palazzetti. È sicuramente un punto d'arrivo, ma spero che sia anche l'inizio di una serie di concerti in grandi venue, come San Siro”, ha dichiarato l'artista in un incontro con la stampa. Sul palco del Circo Massimo, Lauro ha offerto due ore di live, 29 brani in scaletta e cinque cambi d'abito tra classico e rock, a rappresentare le sue diverse anime artistiche. "Forse ora le persone capiscono che la tutina non era uno scherzo, ma una cosa seria", ha ironizzato, aggiungendo: "Il progetto di oggi, più centrato sulla musica, dà valore a tutto ciò che c'è stato prima".

Achille Lauro all'Olimpico nel 2026

Achille Lauro canterà all'Olimpico a giugno dell'anno prossimo, i biglietti saranno in vendita prossimamente. Un traguardo importante per il cantante che parlando del suo futuro ha rivelato: "Ci aspetta un anno ricco di musica, con X Factor e il tour nei palazzetti 2026, già sold out. Dopo X Factor, dedicherò il 2026 ai live. Voglio concentrarmi sui concerti, che per me sono il culmine di tutto. Serve musica di qualità e concerti che vadano oltre la musica, che diventino un rito, una condivisione di emozioni. Voglio uscire dagli schemi, creare qualcosa di diverso". Un ritorno a Sanremo? "Non escludo il ritorno", ha dichiarato citando il celebre brano di Franco Califano, "ma siamo a giugno”, e per la prossima edizione “è presto per dirlo". In cantiere anche un duetto con Antonello Venditti sulle note di ‘Che tesoro che sei’, ma "non c'è ancora una data di uscita. È stato un onore lavorare con lui".

Il messaggio di Alessandro Onorato

Dopo l'annuncio di Achille Lauro, è arrivato sui social il messaggio di Alessandro Onorato - l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma. "La gavetta nei club, il successo nei palazzetti, nelle piazze e al Circo Massimo... e ora? Lo Stadio Olimpico. 10 giugno 2026, te lo meriti amico mio". A corredo una foto di un abbraccio tra i due che qualche mese fa, sulla Scalinata di Trinità dei Monti, hanno duettato sulle note di Incoscienti Giovani. L'esibizione ha incantato i passanti, che emozionati hanno immortalato la scena con foto e video.